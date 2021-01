GS프레시몰, 코로나 특수에 매출 72%↑…신년 행사 진행

신년맞이 통합 할인 행사

[아시아경제 차민영 기자] GS리테일이 운영하는 GS프레시몰, 달리살다, 심플리쿡이 작년 비대면 식품 쇼핑 트렌드에 힘입어 역대 최고 매출 신장률을 기록했다. 이를 기념해 신년맞이 통합 할인 행사도 진행한다.

14일 GS리테일에 따르면 온라인 장보기 쇼핑몰인 GS프레시몰은 2020년 전년 대비 72% 이상 신장한 역대 최고 매출을 기록했다. 심플리쿡 등 손쉽게 조리해 먹을 수 있는 간편 먹거리 상품이 110%, 농·축·수산물 등 식재료가 83% 신장세를 보였다. 신규 가입 회원수도 전년 대비 91% 증가했다. 지난해 10월 선보인 유기농 온라인몰 달리살다도 12월 매출이 11월의 2.4배를 기록했고, 같은 기간 고개수는 3배로 늘었다.

GS리테일은 비대면 장보기 쇼핑 증가 및 가치 소비를 추구하는 고객의 변화 등 생활 전반에서 편리하면서도 건강한 삶을 추구하는 고객의 소비 트렌드가 반영된 결과라 판단하고 있다.

이를 기념해 이달 14일부터 GS프레시몰&달리살다 ‘2021 역대급 소(牛)확행 Fresh Live 행사도 진행한다. 이날(14일)부터 이틀간 오전 11시부터 한 시간씩 라이브 행사로 진행한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 대면 쇼핑이 어려운 환경에서 라이브 쇼핑을 통해 즐거움과 소통의 의미를 제공하고자 이번 행사를 기획했다.

14일에는 GS프레시몰에서 미국산 부채살 스테이크 300g를 7800원에 판매한다. 15일에는 달리살다 베스트셀러 20종을 최대 50% 할인 판매한다. 15일 라이브 방송 참여 대상자에게는 추첨을 통해 도가니탕, 슈나츠 5종 세라믹 코팅 칼 세트를 증정한다. 또한 달리살다 앱에서는 12일부터 17일까지 2만원 이상 구매 시 금송아지 1돈 응모 이벤트와 3만원 이상 구매 시 선착순 2000명에게 무릎담요를 증정한다.

이재하 GS리테일 e-커머스사업본부 마케팅 팀장은 "지속적으로 증가하는 온라인몰 쇼핑 고객에게 감사의 뜻으로 이번 신년맞이 소확행 행사를 기획했다"며 "GS리테일 이커머스 브랜드를 통해 편리하고 행복한 쇼핑의 시간, 여유 있는 일상을 누리시며, 행운 당첨이라는 큰 즐거움도 함께 하시기를 바란다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr