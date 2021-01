[클릭 e종목] "LG, 계열분리 이후 성장 가속화 기대감"

불확실성 해소…신사업 발굴 본격화

[아시아경제 이민우 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 102,000 2021.01.14 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 [신년사]구광모 "고객을 이해하고, 감동주는 한해로 만들자"폴란드 마천루에 뜬 LG 옥외광고…'미래는 이곳에 있다'구광모 "내년에도 불확실성 커, 기본에 충실해야" close 그룹 지주사 LG가 계열분리 확정에 따라 불확실성을 해소하고 신사업 발굴 본격화가 기대된다.

14일 NH투자증권은 LG에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 16만4000원으로 27%가량 상향했다. 전날 종가는 10만3500원이었다. 계열분리 이후 성장 가속화가 기대된다는 판단에서다.

LG는 91:9 인적분할을 통해 5월 말 존속지주, 신설지주로 재상장 및 신규상장 후, 대주주 간 주식교환을 통해 계열분리를 마무리할 예정이다. 신설 지주로는 LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,900 2021.01.14 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LG상사, 신설지주의 주요 자회사로 주목"LG상사, 주가 2만 5400원 (1.6%)… 게시판 '북적'LG상사, 종합상사 테마 상승세에 7.17% ↑ close , 판토스, LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 77,200 2021.01.14 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "LG하우시스, 무난한 4Q 실적 전망"[클릭 e종목] LG전자·마그나 협업…그룹 전반으로 확대LG하우시스, 독립유공자 후손 자택 개보수 close , 실리콘웍스 실리콘웍스 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 64,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 65,000 2021.01.14 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 실리콘웍스, 저소득층 가구 위한 나눔 활동반도체, 형님 달리니 아우도 시동...부품 관련주 '들썩'[클릭 e종목] 인적분할 LG, 두 지주사 체제로 사업경쟁력 높일까 close , LG MMA가 속하게 된다. 존속지주는 전자, 화학, 통신 등 주력사업을 유지한다. 하반기 계열분리 이후 1조8000억원에 달하는 순현금을 활용해 신사업 발굴 등 성장성 강화가 본격화될 것으로 전망된다.

주력 사업 강화를 위한 구조 개편은 이미 시작됐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 1,000,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 962,000 2021.01.14 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감개인 순매수세에 코스피·코스닥 상승조정장에도 흔들림 없는 카카오…시총 40兆 돌파 close 의 물적분할 추진, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 138,500 2021.01.14 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 LG전자, 최근 5일 개인 402만 571주 순매수... 주가 13만 8500원(0.0%)'1월 효과' 기다린 코스닥, 대형주 랠리에 소외…'천스닥' 언제쯤[CES2021]박일평 LG전자 CTO "뉴노멀 시대, 분야 간 경계 넘는 혁신 필요" close 와 캐나다 마그나사(社) 간의 전기차파워트레인 합작법인(JV) 설립이 대표적이다. 또한 2022년 개정 공정거래법 시행 시 기업형 벤처캐피털(CVC) 설립으로 사업 포트폴리오 컨트롤타워로서의 역할이 부각 될 것이라는 분석이 나온다. 김동양 NH투자증권 연구원은 "기저효과와 계열사 체질개선 통한 지난해 영업이익 반등이 이어 올해에도 주요 계열사들의 실적 호조로 전년 동기 대비 영업익 20% 성장이 가능할 것"이라고 내다봤다.

한편 NH투자증권은 LG가 지난해 4분기 연결 기준 매출 2조2457억원, 영업익 5590억원을 거둘 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 36% 성장하고 영업손실은 흑자로 전환될 전망이다. 김 연구원은 "LG화학은 여수공장 화재 영향 일부 있으나, 주요 상장자회사 실적 성장이 진행 중"이라며 "LG CNS도 LG그룹 계열사 정보기술(IT) 투자 확대로 수익성 개선세 유지될 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr