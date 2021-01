[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 150 등락률 +1.02% 거래량 401,213 전일가 14,750 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =2019년 11월1일 발행 상환전환우선주 70만9999주 1대 1 비율로 보통주 전환 청구

◆ 아주캐피탈 아주캐피탈 033660 | 코스피 증권정보 현재가 11,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 60,825 전일가 11,550 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =박춘원 대표 일신상의 이유로 사임. 박경훈 대표 신규 선임

◆ STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 5,830 전일대비 200 등락률 +3.55% 거래량 40,677 전일가 5,630 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =자회사 STX마린서비스에 53억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,318,387 전일가 44,400 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =임금협상에 따른 파업으로 13일 오후 5시부터 15일 오전 7시까지 인천, 포항, 순천공장 철강제품 제조 중단

◆한국콜마=2392만원 상당 자사주 469주 처분 결정

◆ SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 39,650 전일대비 250 등락률 +0.63% 거래량 76,571 전일가 39,400 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =청라에 1030억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 2,000 등락률 -0.77% 거래량 5,805,649 전일가 261,000 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =특수관계인 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 150 등락률 +1.02% 거래량 401,213 전일가 14,750 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) 이 발행한 500억원 규모 특정금전신탁(MMT) 매수 결정

◆ 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 53,900 전일대비 200 등락률 +0.37% 거래량 105,303 전일가 53,700 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =덕하지구 토지구획정리조합으로부터 517억원 규모 덕하지구 토지구획정리사업 수주

◆ 유유제약 유유제약 000220 | 코스피 증권정보 현재가 13,900 전일대비 250 등락률 +1.83% 거래량 54,386 전일가 13,650 2021.01.13 15:30 장중(20분지연) =서울 중구 신당동 358-9 외 토지 자산 재평가 결과 토지 가치 87억4566만 원 증가

