정호영 LGD 사장 "화학물질 누출사고 진심 사죄…재발방지 만전"

정호영 LG디스플레이 사장이 13일 파주공장 화학물질 누출사고에 대해 사과했다.

정 사장은 이날 최고경영자(CEO) 사과문을 내고 "오후 2시 10분께 파주 P8 공장에서 발생한 사고로 인명피해가 발생한 점에 대해 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

정 사장은 "이번 사고는 액정표시장치(LCD) 패널 제조에 사용되는 장비의 유지보수 과정에서 배관 작업을 하다 화학물질인

수산화 테트라메틸 암모늄(TMAH)이 누출돼 발생한 것으로 추정된다"고 설명했다.

그러면서 "LG디스플레이는 사고발생 즉시 피해자에 대한 응급처치 후 119 구급대를 통해 인접 병원으로 이송했으며, 사고 현장은 관련 화학물질에 대한 밸브차단과 긴급 배기 가동으로 2차 피해가 발생하지 않도록 조치를 취했다"고 덧붙였다.

정 사장은 "LG디스플레이는 이번 사고 발생에 대해 무거운 책임감을 느끼며 사고 원인조사, 재발방지대책 등 제반 조치에 만전을 기할 것"이라며 "무엇보다 최우선적으로 부상자 치료를 위해 가능한 모든 지원이 이뤄지도록 하겠다"고 전했다.

끝으로 "다시 한번 이번 사고로 인해 피해를 입으신 모든 분들께 깊은 위로의 말씀을 드리며 사고 수습을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이날 사고로 총 7명이 부상을 당했다. 협력사 직원 2명은 심정지 상태로 발견됐고, 직원 5명은 경상을 입었다. 병원 이송 당시 심정지 상태였던 2명은 심폐소생술을 받고 회복 중인 것으로 알려졌다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr