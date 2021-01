英 '백신 여권' 시범 도입 나선다

일각에선 백신 여권이 차별 조장할 것이라는 우려도 나와

[아시아경제 권재희 기자] 영국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 맞은 국민들을 대상으로 백신 여권이 시험 도입된다.

12일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 이번 백신 여권 발급은 국민보건서비스(NHS)가 백신 여권을 활용해 1·2회차 접종자수를 더 원활히 추적할 수 있을지 판단하는 시험의 일환으로 우선 수천명을 대상으로 진행한다.

지역 정부의 공공보건 당국자 2명이 총괄하는 이 프로젝트는 이달 시작해 코로나19 봉쇄 기간인 3월까지 이어질 예정이다. 영국 정부의 혁신사업 지원기관인 '이노베이트 UK'는 현재까지 해당 사업에 7만5000파운드(약 1억1200만원)를 지원했다.

백신 여권은 코로나19 백신을 접종받았다는 사실을 입증하는 일종의 '디지털 증명서'다.

이번 시험에선 생체인식기술 업체 '아이프루브'와 사이버보안업체 '엠바인'이 개발한 백신 여권이 사용된다. 시험 참가자들은 모바일 앱 형태로 여권을 발급받는다.

엠바인 창업자인 프랭크 조시는 당초 코로나19 검사를 받았는지 표시하는 여권을 개발하던 중 정부 지원을 받고 백신 여권 개발로 방향을 틀었다고 설명했다.

아이프루브와 엠바인은 시험이 성공적으로 마무리될 경우 백신 여권 발급 대상을 수백만 명으로 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

백신 여권은 접종자 추적에 용이하고 여행산업 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다. 하지만 일각에서는 발급받지 못한 이들에 대한 차별을 조장할 수 있다는 우려도 나오고 있다.

특히 임산부 등 정부가 백신 접종을 받지 말라고 권고한 집단이 피해를 볼 것이란 관측이 제기된다.

그동안 영국 정부 당국자들도 백신 여권에 대해 서로 다른 입장을 밝혀왔다.

마이클 국무조정실장은 지난달 "백신 여권을 도입할 계획이 없다"고 밝혔지만, 나딤 자하위 영국 백신 담당 정무차관은 "관련 기술에 대해 살펴보고 있다"고 말했다.

자하위 차관은 이후 "백신 여권에 관한 계획은 없다"면서 "백신 접종을 의무화하는 건 차별적이고 잘못된 일"이라고 입장을 바꿨다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr