KB캐피탈, 한국GM과 1월 쉐보레 콤보 할부 프로그램 시행

스파크 구입 시 현금할인 100만원

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 한국GM과 함께 1월 한 달간 쉐보레 차량 구매 고객을 대상으로 콤보 할부 프로그램을 제공한다고 13일 밝혔다.

KB캐피탈이 한국GM과 함께 제공하는 쉐보레 콤보 할부 프로그램은 스파크, 말리부, 트랙스, 이쿼녹스, 볼트, 트래버스, 트레일블레이저, 다마스, 라보 9개 차종을 대상으로 운영된다.

예를 들어 KB캐피탈 콤보 할부 프로그램을 이용해 차량가 1125만원인 스파크(2021년형 1.0 LT M/T)를 구입할 경우 현금 할인 100만원을 적용 받는다. 또 할부 기간을 72개월로 하면 월 16만2000원(할부 금리 4.5%)에 스파크의 주인이 될 수 있다. (선수금 10만원, 최소 할부원금 500만원 기준)

한국GM도 1월 한 달간 '2021 해피 쉐비 뉴 스타트'프로모션을 통해 할인혜택을 제공한다. 쉐보레 이쿼녹스, 말리부 디젤, 트랙스 디젤을 콤보 할부 프로그램을 이용해 구매한 고객에게 차량가의 최대 10% 할인 혜택을 지원한다. 고객의 선택에 따라 선수금과 이자가 전혀 없는 더블 제로 48개월 무이자 할부 또는 1%의 낮은 이율로 72개월까지 이용 가능한 장기 할부 프로그램도 이용할 수 있다. 쉐보레는 주요 판매 차종을 대상으로 7년 이상 된 노후차 보유 고객에게 최대 30만원을 추가로 지원한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr