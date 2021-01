데브그루, '스노우피크 어패럴' 유통망 확대·온라인 강화…"사업 확장"

[아시아경제 유현석 기자] 버추얼텍의 자회사 데브그루가 전개하는 프리미엄 내추럴 라이프스타일 웨어 브랜드 '스노우피크 어패럴'은 2021년 추가 매장 오픈과 자사 온라인몰 리뉴얼을 통해 사업 확장에 나선다고 13일 밝혔다.

지난해 상반기 론칭 이후 스노우피크 어패럴은 언택트 레져활동인 캠핑 트랜드와 함께 라이프 스타일 아웃도어 제품과 브랜드 이미지 등이 맞물려 백화점, 대리점 등 현재까지 총 50개의 유통망을 확보했다..

올해도 지속적인 유통망 확장에 나설 예정이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 가두상권이 어려움을 겪고 있음에도 대리점주들의 오픈문의가 쇄도해 올해 시작 전부터 10개 대리점 오픈을 확정하며 오픈 준비에 들어갔다. 또 백화점 유통과 함께 대형 프리미엄 아울렛 출점까지 예정, 올해 약 80개 이상 유통망을 확보 할 것으로 회사 측은 기대했다.

또 스노우피크 어패럴은 코로나19 이후 온라인 구매 비율이 증가함에 따라 온라인몰 리뉴얼을 통해 오프라인 확대 뿐 아니라 온라인 판매도 강화할 예정이다. 새로 리뉴얼 하는 자사몰은 온라인 구매의 트랜드를 반영한 UI, UX 개편을 통해 디자인 부분을 강화하며 소비자 구매 시 편의성을 높이는 작업을 한다. 또 회원 등급 체제의 세분화 및 다양한 프로모션, 혜택을 제공할 예정이다. 이 외에도 브랜드 아이덴티티, 스타일 등의 다양한 콘텐츠 제작으로 소비자들에게 제품의 다양한 정보를 제공한다는 계획이다.

회사 관계자는 “스노우피크 어패럴이 론칭 브랜드임에도 많은 유통 관계자 및 소비자들로부터 론칭 첫 해부터 호평을 받아 온 만큼 올해에는 시장 내 완벽한 정착을 할 수 있도록 제품, 유통, 마케팅, 온라인 등 철저한 준비를 끝냈다"며 "지난해 성장세를 넘을 수 있는 한 해가 될 것으로 기대한다”라고 전했다.

