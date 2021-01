[아시아경제 김대현 기자] 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 26,400 전일대비 1,850 등락률 -6.55% 거래량 110,174 전일가 28,250 2021.01.12 09:39 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 코오롱티슈진 상폐…코오롱생명과학 등 그룹주↓[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체 close 은 국제상업회의소(ICC) 중재 결과에 따라 일본 제약사인 미쓰비시다나베에 손해배상금 약 430억원을 지급해야 한다고 12일 공시했다.

ICC 중재에 따르면 코오롱생명과학은 미쓰비시다나베에 기술수출 계약금 25억엔(약 264억원)을 반환하고, 이에 대한 이자 6%를 2016년 12월22일부터 지급일까지 계산해 지급해야 한다. 또한 손해배상금 1억3376만엔(약 14억원)과 이에 대한 이자 5%도 2018년 4월28일부터 지급일까지 계산해 지급해야 한다. 이외에 소송비용 790만2775달러(약 87억원)도 함께 지급해야 한다.

앞서 미쓰비시다나베는 코오롱생명과학을 상대로 2016년 총 5000억원 규모로 맺은 골관절염 유전자치료제 인보사케이주 기술 수출 계약에 대한 취소 통보 후 계약금 반환 소송을 냈다.

