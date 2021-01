[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 26,250 전일대비 750 등락률 -2.78% 거래량 6,787,945 전일가 27,000 2021.01.11 13:36 장중(20분지연) 관련기사 한파에 아파트 정전 늘어…한전, 복구지원·임시전력 공급한국전력, 최근 5일 기관 289만 1824주 순매도... 주가 2만 6900원(-0.55%)11일 새 전기료 고지서 발송…연료비연동제 첫 적용 close 은 감사실 주관 아래 전사 적극업무추진 우수사례 공모를 개최했다고 11일 밝혔다.

안전, 환경, 상생, 대국민 서비스 개선 분야 등 현장 우수사례를 발굴해 전사에 공유하고 사회적 가치를 구현하기 위해 공모를 추진했다.

공모 결과 '철탑 붕괴위험 징후 조기 발견 및 전력설비 대형 재산사고 예방' 등 총 45건의 우수사례를 발굴했다.

최영호 한전 상임감사위원은 "앞으로도 지속적으로 우수사례를 발굴할 것"이라며 "적극적이고 창의적인 업무 추진을 통해 대국민 서비스 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr