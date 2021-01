68세 싱가포르 리셴룽 총리 코로나19백신 접종…"고통 없고 효과적"

[아시아경제 나주석 기자] 리셴룽(68) 싱가포르 총리가 8일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 직접 맞으며, 대국민 백신 접종 설득에 나섰다. 코로나19 백신에 대한 국민의 우려를 불식시키기 위함이다.

8일 스트레이츠 타임스 등 현지 언론에 따르면 리 총리는 싱가포르 종합병원(SGH)에서 화이자-바이오엔테크에서 제조한 코로나19 백신을 접종했다.

리 총리에 앞서 보건 분야 관계자 80여명이 백신을 접종을 거친 뒤 리 총리 역시 백신을 접종했다. 그는 부작용이 있는지 관찰하는 30분이 지난 뒤 언론을 통해 "고통이 없고 효과적이며 중요하다"며 "정부가 접종을) 시작할 때 싱가포르 국민이 함께하기를 희망한다"고 밝혔다. 그는 "가능할 때 백신을 접종하라"며 적극적인 동참을 강조했다.

올해 68세의 리 총리는 고령층이 백신을 접종해도 문제가 없다는 점을 보이기 위해 조기에 접종하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

싱가포르는 올해 3분기까지 시민과 장기 거주자를 대상으로 백신을 무료로 접종하겠다는 계획을 밝혔다. 하지만 백신 접종 의사를 밝히는 이들은 60% 수준에 불과하다.

지난해 싱가포르는 이주노동자 발 집단감염 사태를 겪으며 하루 신규 확진자가 1000명을 오가는 등 코로나19 위기를 겪기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr