GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 12,500 등락률 -2.95% 거래량 370,943 전일가 424,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다녹십자, 커뮤니티 활발... 주가 -7.79%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 바이넥스와 의약품 위탁생산(CMO) 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 8일 밝혔다.

두 회사는 바이오의약품 CMO 사업의 포괄적인 협업을 이어나갈 예정이다. GC 녹십자는 바이알(Vial)과 프리필드시린지(PFS) 등 완제의약품 분야에 강점이 있다. 바이넥스는 바이오의약품 위탁개발과 위탁생산(CDMO)에서 역량을 인정받고 있다.

GC 녹십자는 "양사가 CMO 관련 역량이 상이해 협력을 통한 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

바이넥스는 바이오의약품 개발·생산 경험을 보유한 CDMO 회사로 총 1만2000ℓ 규모의 바이오의약품 생산설비를 갖추고 있다. 초기 개발부터 임상용 의약품 생산·상용화 제품 공급까지 전반적인 CDMO 서비스를 제공하고 있다.

임승호 GC 녹십자 부사장은 "두 회사가 유연하고 효율적인 협업체계를 구축하게 될 것"이라고 말했다.

