[아경 여론조사] 민간 재건축 서울시민 31.2%가 선호…'공공주택' 두 배

정치성향 따라 정책 선호도 갈려

전체 지지자는 민간재건축>공공주택, 민주당 지지자는 민간재건축<공공주택

[아시아경제 이지은 기자] 이번 조사에 응한 서울시민의 31.2%는 민간재건축ㆍ재개발을 통한 주택 보급을 선호하는 것으로 조사됐다. 정부가 추진하는 공공주택 보급확대 정책을 선호한다(17%)고 답한 이들의 두 배에 가까운 수치다. 연령ㆍ지역을 가리지 않고 이 같은 성향이 골고루 나타난 가운데, 정치 성향만이 정책 선호를 좌우하고 있는 것으로 나타났다.

4월7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 후보 적합도를 묻는 여론조사에 서울시가 추진하길 원하는 부동산 정책의 내용을 포함시켰더니, 서울시민 31.2%는 '규제 완화를 통한 민간 재건축 재개발 활성화'를 선호한다고 답했다. 그 뒤로는 '한강변 도로 등을 활용한 공공주택 공급 확대(17.7%)', '재산세와 종부세 등 보유세 감면(17.4%)'이었다. '주택 대출 관련 금융규제 완화'를 선호한다는 답변은 16.8%였다.

공공주택 확대 정책은 선호가 가장 높은 연령대는 4050세대였다. 재산세ㆍ보유세 감면 정책은 70세 이상이 24.5%의 선호도를 보이는 등 연령이 올라갈수록 선호도가 높아지는 특징을 보인 반면, '주택 대출 관련 금융 규제 완화' 정책 선호도는 나이가 젊을수록 높고 나이가 많을수록 낮아졌다.

정치적 성향별로는 더불어민주당과 열린민주당 지지층, 대통령 지지층이 공공주택을 민간 재건축ㆍ재개발보다 선호하는 것으로 나타났다. 그러나 보수 성향인 국민의힘, 국민의당 그리고 진보 성향인 정의당 지지자들은 민간 재건축ㆍ재개발 활성화를 더 원하는 것으로 나타났다. 여당의 공공주택 개발 정책은 주로 지지층이 선호하는 정책이라는 의미로 해석된다.

이번 조사는 서울시에 거주하는 만 18세 이상 유권자를 대상으로 지난 2~3일 실시됐으며, 전체 응답률은 6.7%로 1006명이 응답했다. 조사 방법은 무선ARS로 휴대전화 가상번호 100%다. 표본은 2020년 11월말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성·연령·지역별 가중값 부여(셀가중)로 추출했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 조사개요는 윈지코리아컨설팅 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

