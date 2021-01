[아시아경제 박준이 기자] 프로스테믹스 프로스테믹스 203690 | 코스닥 증권정보 현재가 4,490 전일대비 90 등락률 +2.05% 거래량 959,005 전일가 4,400 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 프로스테믹스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.68%《시선집중》 이번엔 어떤 종목 오를까? 급상승 유망주 大 공개! 프로스테믹스, 주가 4365원 (4.8%)… 게시판 '북적' close 는 생활건강사업부문 강화를 위해 55억원 규모의 충북 진천군 진천공장을 증축하겠다고 4일 공시했다. 계약금액은 자기자본 대비 19.17%다. 계약은 5월4일까지다.

