[명품컬렉션] 캘러웨이 크롬소프트X20 "완벽한 컨트롤"

"투어 선수들이 호평한 골프공."

캘러웨이골프 4세대 크롬소프트X20(사진)은 기존 3세대와 차별화한 구조와 기술을 통해 골퍼들의 입맛에 맞게 새로 탄생했다. 개발 단계부터 선수들의 니즈를 심층 조사했다. 2018년 골프공 분야 최초로 최첨단 소재 그래핀을 채택해 화제가 됐고, 압도적인 비거리와 완벽한 컨트롤, 극도의 부드러움까지 완성시켰다. 보다 빠른 볼 스피드를 위해 듀얼 코어는 싱글 코어로 바꿨다.

사이즈가 117% 커지는 등 강력한 운동 에너지의 틀을 마련했다. "투어 선수들에게 딱 맞는 모델"이라는 자랑이다. 맨틀의 구조를 2겹으로 만든 '뉴 하이 스피드 듀얼 맨틀 시스템'이 발군의 볼 스피드와 일관된 스핀력을 보장한다. 소프트한 내부 맨틀은 완충 효과를 발휘해 타구감을 향상시키고, 단단한 외부 맨틀은 높은 볼 스피드를 이끈다. 10% 더 얇아진 우레탄 커버가 위력을 발휘한다.

풀 스윙 시 빠른 볼 스피드와 낮은 스핀, 쇼트 게임에서는 높은 스핀과 부드러운 타구감이다. 스포츠산업기술센터(KIGOS)의 3세대와 4세대 크롬소프트의 비거리 측정 로봇테스트에서도 탁월한 비거리 성능이 확인됐다. 90마일, 100마일, 110마일 등 3가지 스윙 스피드 모두 모두 6m 이상 향상된 결과를 얻었다. 트리플 트랙 기술이 적용돼 퍼팅 정확성을 높여준다. 두가지 모델이 있다.