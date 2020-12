[아시아경제 임혜선 기자] 롯데자산개발은 28일 사업 효율성 제고를 위해 롯데물산에 자산관리용역 8개 사업과 공유오피스 1개 점을 양도한다고 공시했다. 양도 일자는 내년 2월 1일이며 양도가액은 76억8600만 원이다. 같은날 롯데건설에 주거운영사업장도 양도한다. 양도가액은 약 6억원 규모다. 앞서 자산개발은 지난 24일 쇼핑몰 사업을 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 99,000 전일대비 1,000 등락률 -1.00% 거래량 163,108 전일가 100,000 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-24일롯데쇼핑, 롯데자산개발로부터 쇼핑몰 사업 양수롯데마트, 노원 중계점에 '한국형 홈디포' 파일럿 1호점 오픈 close 으로 양도한다고 공시했다. 양도가액은 280억원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr