아이스크림에듀는 '맞춤형 자동 문항 생성을 통한 인공지능(AI) 기반 학습 방법 및 시스템' 특허를 취득했다고 28일 공시했다.

이는 교과별 대표 문항을 AI에 학습시킨 뒤, 유사 문항을 자동으로 생성해 학습자에게 대화형으로 전달하는 평가 시스템이다.

회사 측은 “AI로 유사 문항을 생성하고 복제하게 되면 학습자별로 더 세밀하게 평가 문항을 제공할 수 있다”며 “문항 수도 단기간에 획기적으로 확대할 수 있으므로 콘텐츠 제작 비용 절감 효과도 기대할 수 있다”고 설명했다.

