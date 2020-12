동양생명, 인재개발원 코로나19 생활치료센터로 제공

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 3,725 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 151,151 전일가 3,725 2020.12.28 11:02 장중(20분지연) 관련기사 증권株 뛰고 보험株도 뜬다[e 공시 눈에 띄네]코스피-2일생명보험사 운용수익 뒷걸음질…"인프라 등 대체투자 고려해야"(종합) close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인한 병상 부족 문제 해결에 도움이 되고자 다음달 1일부터 경기도 일산의 동양인재개발원을 코로나19 생활치료센터로 제공한다고 28일 밝혔다.

동양생명은 지자체와 협의, 동양인재개발원의 숙소동을 개방하고 코로나19 확진자 중 무증상자와 경증환자들의 생활?치료를 지원하는 생활치료센터로 제공하기로 했다. 숙소동은 침대 및 샤워시설, TV, 와이파이 등을 갖춘 원룸 형태의 객실 약 170여개를 갖추고 있다.

동양생명은 지난 14일부터 동양인재개발원을 자가격리자들을 위한 안심센터로 제공하고 있다.

동양생명 관계자는 "코로나19 재확산으로 인해 사회·경제적 피해가 계속되는 상황에서 금융 기업으로서 사회적 책임과 역할을 다하기 위해 이 같은 결정을 내렸다"며 "코로나19가 하루빨리 종식되어 국민 모두가 건강하게 일상 생활로 복귀할 수 있기를 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr