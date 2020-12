中 78% "최근 중국의 국제적 이미지 개선"… "코로나19 효과적 대응" 높이 사

[아시아경제 이춘희 기자] 중국 관영매체 설문조사에서 최근 몇 년 새 중국의 국제적 이미지가 개선됐다는 응답이 78%에 달한 것으로 나타났다.

관영 글로벌타임스는 지난 11~17일 베이징·상하이 등 중국 주요 도시 16곳의 18~69세 성인 1945명을 대상으로 설문조사를 한 결과 이 같이 나타났다고 26일 밝혔다. 중국의 국제적 이미지에 변함이 없다는 응답은 8.9%였고, 나빠졌다는 답은 6.6%에 그쳤다.

이미지 개선의 요인으로는 응답자의 72.6%가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대한 중국의 효과적 대응을 꼽았다. 힘을 과시하며 공격적으로 이슈에 대응하는 중국의 '전랑' 외교 정책에 대해서는 71.2%가 "중국이 취해야 할 태도"라고 봤고, 16.2%는 더 강한 태도를 주문하기도 했다.

글로벌타임스의 이번 설문조사는 미중관계 및 주변국 관계에 관한 중국인들의 인식을 묻는 문항이 많았다.

중국에 가장 큰 영향을 미칠 양자관계 국가로는 미국(47.5%)을 가장 많이 꼽았고 러시아(33.8%)와 유럽연합(EU·27.7%)이 뒤를 이었다. 북한과 한국은 각각 5.2%, 4.6%였다.

글로벌타임스는 도널드 트럼프 미국 행정부에 대해서는 '비판적'이라는 응답이 65.6%인 반면 미국프로농구(NBA) 등 미국 스포츠리그에 대한 '비판적' 견해는 11.6%에 그친 것에 대해서는 '중국인들이 미국 패권에는 반대하면서도 미국 정부와 미국인을 분리해 생각한다'고 분석했다.

조 바이든 미국 차기 행정부가 미중 긴장 관계를 개선할지에 대해서는 '그렇다'(31.7%), '아니다'(28.5%), '모른다'(39.8%)는 반응이 서로 엇갈렸다.

