[아시아경제 이춘희 기자] 일본의 수도 도쿄도(東京都)에서 26일 하루 900명대의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 발생했다.

도쿄도는 이날 949명의 코로나19 감염자가 새로 보고됐다고 발표했다. 이는 지난 24일 하루 최다 확진자 기록 888명을 이틀 만에 갈아치운 수치다. 이에 따른 도쿄도의 코로나19 누적 확진자도 5만5천851명으로 늘었다.

