26일 서울 최저가 주유소는 신월동 'S-OIL 현대주유소'

[아시아경제 황윤주 기자] 전국 평균 휘발유 가격이 리터(ℓ) 당 1400원을 넘겼다. 이런 가운데 26일 오후 현재 서울시에서 가장 저렴한 휘발유 가격을 기록한 주유소는 양천구 신월동에 위치한 S-OIL 현대주유소로 나타났다.

한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 양천구 신월동(남부순환로 372) S-OIL 현대주유소는 휘발유 ℓ당 1358원에 판매하고 있다. 경유는 1158원이다. 이어 양천구 신월동(남부순환로 442) SK에너지 주유소가 ℓ당 1368원으로 두 번째로 낮은 가격을 기록했다. 경유는 1168원이다.

전국 평균 휘발유 판매가격은 전일 ℓ당 1403.08원으로 집계되며 다시 1400원대를 돌파했다. 전국 평균 주유소 휘발유 판매가격이 1400원 선을 넘은 것은 올해 3월 29일(1403.83원) 이후 약 9개월 만이다.

국내 휘발유 가격 역시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발에 따른 국제유가 상승의 영향으로 지난달 18일(1317.11원)부터 오름세를 보이고 있다. 주 단위 평균 휘발유 가격 상승 폭도 1.4원에서 8.2원, 12.2원, 18.6원으로 계속 커졌다.

