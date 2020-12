[아시아경제 구은모 기자] 프랑스에서도 변종 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 사례가 확인됐다고 AFP통신 등이 보도했다.

프랑스 보건부는 25일(현지시간) "영국 런던에서 거주하다 돌아온 한 남성이 감염된 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 프랑스 국적인 이 남성은 지난 19일 런던에서 돌아온 뒤 이틀 후 검사를 받았고, 현재 격리 중이다.

앞서 지난 24일 독일에서도 코로나19 변종의 감염 사례가 나왔다. 독일 바덴-뷔르템베르크주(州) 보건부는 최근 영국 런던에서 입국한 여성이 코로나19 변종에 감염된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

지난 9월 말 영국 잉글랜드 남동부에서 처음 나타난 코로나19 변종은 기존 바이러스보다 전파력이 최대 70% 강한 것으로 파악됐다. 현재까지 네덜란드, 덴마크, 프랑스, 이탈리아, 싱가포르, 일본 등에서도 변종이 확인됐다.

