던롭스포츠코리아 "굿네이버스와 착한소비 연장 협약"

던롭스포츠코리아가 사회 공헌 사업에 더욱 힘을 쓴다.

23일 국제구호개발 비정부단체(NGO) 굿네이버스와 '착한소비 GOOD_BUY' 캠페인 연장 협약을 체결했다. 기부문화를 통해 함께 잘 사는 사회를 만들기 위한 노력이다. 기업의 상품이나 서비스를 '착한 상품'으로 지정하고, 판매 수익금 가운데 일부를 복지사업에 사용한다. 2021년 출시 예정인 스릭슨 Z-STAR 시리즈 골프공을 비롯해 젝시오일레븐, 젝시오엑스 등이 대상이다.

조성된 기부금은 소외된 아동들의 빈곤, 질병, 학대 등의 문제 해결에 쓰인다. 던롭스포츠코리아는 국내 유일의 부자(父子) 골프대회, 젝시오 파더 앤 선 팀 클래식의 참가비와 멀리건 쿠폰 판매를 통해 성금을 모으기도 했다. 홍순성 대표는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 장기적인 경기 침체로 어려운 시기"라면서 "따뜻한 마음을 전할 수 있게 돼 기쁘게 생각한다"고 했다.