식약처, 얀센 코로나19 백신 사전검토 착수

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처는 22일 얀센(존슨앤드존슨)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 허가신청 전 사전검토를 신청했다고 밝혔다.

얀센의 백신은 정부에서 도입계획을 발표한 백신 중 하나다.

비임상, 품질 자료에 대한 사전검토를 신청한 것은 화이자 백신과 아스트라제네카 백신에 이어 3번째다.

식약처는 허가전담심사팀인 '바이러스벡터 백신팀'에서 해당 백신의 독성, 약리와 품질자료를 사전 검토할 예정이다.

식약처는 코로나19 백신의 국내 허가신청을 대비해 신속심사를 위한 2개의 허가전담심사팀(바이러스벡터 백신팀, 핵산 백신팀)을 구성해 운영 중이다.

백신 개발업체는 품질, 비임상, 임상 등 자료를 준비하는 대로 식약처에 제출해 허가신청 전 사전검토를 받을 수 있다.

식약처는 이를 통해 백신의 안전성과 유효성을 충분히 검토할 수 있는 시간을 확보하고, 허가신청 이후 심사에 걸리는 기간을 최대한 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

