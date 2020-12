[아시아경제 문혜원 기자] 울릉군은 22일 육지에서 울릉을 방문하는 지역주민, 관광객 등이 코로나19 검사를 받고 여객선에 오를 수 있도록 출발지 여객터미널에 선별진료소를 설치해 줄 것을 정부에 건의했다고 밝혔다.

겨울철에 울릉과 육지를 오가는 배편은 포항에서만 출발한다.

따라서 포항 여객터미널에 '신속 항원 키트'를 갖춘 선별진료소의 설치를 건의했다고 울릉군은 설명했다.

김병수 울릉군수는 "의료시설과 의료진이 절대적으로 부족한 도서 지역 상황을 고려할 때 코로나19의 선제적 방역을 위해 꼭 필요한 조치"라고 설명했다.

공식 집계상 울릉에서 나온 코로나19 확진자는 1명이다. 지난달 22일 울진 죽변항을 출항해 동해에서 조업 중이던 제주 선박 선원 1명이 코로나19 유증상으로 울릉군 보건의료원 선별진료소를 찾아 검사한 결과 확진 판정을 받았다.

