대구은행 BC카드 정보 '이랜드 해킹'에 유출 … "고객 피해는 없어"

이랜드·카드가맹사 탈취된 카드정보 70만건

대구은행BC 카드번호·유효기간 2000여건

"유출된 정보만으로는 무단 결제가 불가능"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 최근 이랜드와 카드사 가맹점 등이 해커 일당의 공격을 받은 가운데 DGB대구은행의 BC카드 고객 정보 일부도 유출된 것으로 확인됐다.

22일 DGB대구은행 등에 따르면 해커 일당이 최근 '다크웹'(특정 프로그램을 통해서만 접속이 가능한 웹)에 업로드한 신용카드 정보 가운데 대구은행BC카드 고객 정보가 포함됐다.

현재까지 확인된 국내 피해는 총 70만건으로, 이 가운데 대구은행BC카드 정보는 2000여건인 것으로 알려졌다.

앞서 지난달 해커 일당은 이랜드에 메일을 보내 "랜섬웨어(전산 시스템을 파괴한다고 협박해 몸값을 요구하는 IT 범죄) 복구비용을 내지 않으면 이랜드 전산망에서 탈취한 카드정보를 대량 공개하겠다"고 협박한 데 이어 자신들의 요구에 반응이 없자 카드 정보를 '다크웹'에 업로드해 왔다.

유출된 대구은행BC카드 정보는 카드번호와 유효기간으로, 다행히 카드 비밀번호나 주민등록번호는 유출되지 않은 것으로 파악됐다. 금융당국과 수사기관은 해커 집단에 대한 전방위 수사를 벌이고 있다.

금융당국으로부터 대구은행BC카드 정보 유출을 통보받은 은행 측은 대상 고객에게 '카드 정지 및 재발급'을 권유하는 안내 문자를 발송하고 있다. 유출된 정보만으로는 무단 결제가 불가능하기 때문에 피해는 없는 상태다.

대구은행 관계자는 지방 언론사와 통화에서 "이번 사건과 관련해 부정사용이 확인되더라도 관련법에 따라 금융사가 모두 보상하니 걱정 않으셔도 된다"며 "가입자들이 카드를 안심하고 쓸 수 있도록 부정사용 예방에 최선을 다하겠다"고 전했다.

