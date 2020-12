[아시아경제 라영철 기자]

■ 과장급 승진

▲ 경제진흥과 경제분석담당 김권종 ▲ 바이오헬스과 과학기술담당 김영갑 ▲ 산림소득과 신산림담당 김형진 ▲ 복지기획계 복지기획담당 박송림 ▲ 도로과 도로행정담당 심재환 ▲ 대변인실 홍보기획담당 안중기 ▲ 총무행정관실 민간협력담당 정해숙 ▲ 중국통상과 통상기획담당 최종훈 ▲ 교통과 대중교통담당 정종춘 ▲ 동물방역과 방역정책담당 안재완 ▲ 수질보전과 수질보전담당 권수안 ▲ 환경과 환경정책담당 이창현 ▲ 지역도시과 국토이용담당 김태헌 ▲ 감사위원회 기술감사담당 조관묵 ▲ 회계과 청사관리담당 김맹기 ▲ 임업연구실 임업연구실장 김하선 ▲ 작물연구과 작물연구담당 고재영 ▲ 질병조사과 질병조사과장 이순원 ▲ 수계조사과 수계조사과장 이건호

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr