'방역 모범국' 대만, 8개월 만에 코로나19 지역감염 발생

[아시아경제 임온유 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 모범국인 대만에서 8개월여 만에 지역감염이 발생했다.

22일(현지시간) 주요 외신에 따르면 대만 정부는 20일 코로나19 확진자로 판정된 뉴질랜드 조종사의 친구인 30대 여성이 이날 코로나19 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

대만에서 외부 유입자가 아닌 지역감염 사례가 발생한 것은 지난 4월12일 이후 8개월 만이다.

대만 정부는 뉴질랜드 국적 확진자의 동선을 공개하는 한편 여성과 접촉한 사람들 167명을 대상으로 코로나19 검사를 시행하고 있다.

천스중 대만 위생복리부 부장(장관)은 "뉴질랜드 국적 확진자가 자신이 만난 사람과 방문한 장소를 정확히 말하지 않았다"며 "그가 대만의 감염병법을 위반했을 수도 있다"고 말했다.

대만 질병통제센터(CECC)에 따르면 이날 현재 대만의 코로나19 누적 확진자는 771명이고, 누적 사망자는 7명이다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr