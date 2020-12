속보[아시아경제 최석진 기자] 22일 열린 윤석열 검찰총장이 신청한 징계 처분 집행정지 심문이 시작한지 2시간 만에 종료됐다.

재판부는 오는 24일 오후 3시부터 한 번 더 속행기일을 열기로 했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr