[아시아경제 이정윤 기자] 22일 낮 12시 29분께 서울 송파구 거여동 한 아파트 공사 현장에서 타워크레인에 달린 트롤리가 인근 한 아파트 위에 추락하는 사고가 발생했다.

다행히 인명 피해는 없었으나 이 사고로 아파트 옥상 난간과 단지 내에 주차돼있던 차량 7대가 파손됐다.

트롤리는 타워크레인에서 건설자재를 옮기는 훅의 위치를 조정하는 일종의 도르래다. 경찰은 현장 작업자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

