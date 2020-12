박영선 장관 “집합금지·영업제한업종 지원책 마련 중…내달 지급 계획”

박 장관, 배우 박상원·크리에이터 대도서관과 ‘Merry K-MAS 몰래산타’ 캠페인 참석

“액수 크진 않지만 십시일반 고통 분담 취지로 지원책 마련 중”

[아시아경제 김희윤 기자] “집합금지·영업제한 업종으로 어려움을 겪는 소상공인에게 추석 전 새희망자금과 같은 자금 지원 계획을 세우고 있다”

박영선 중소벤처기업부 장관은 22일 서울 종로구 삼청동 일대에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려운 소상공인에게 위안을 전하는 ‘Merry K-MAS 몰래산타’ 캠페인에 참석해 이같이 밝혔다.

이날 캠페인에는 배우 박상원 씨와 유튜브 크리에이터 대도서관(본명 나동현)이 몰래산타로 함께 참여해 라이브 방송으로 소상공인들의 어려운 사정을 경청하는 시간을 가졌다.

또한 배달의민족이 선보인 배달로봇 ‘딜리’와 함께 코로나19로 어려움을 겪는 카페, 음식점, 공예품점을 방문해 소상공인에게 수제약과, 산타마스크 등 국민이 선정한 크리스마스 선물 100선 제품을 함께 증정했다.

박 장관과 몰래산타들이 가장 먼저 찾은 음식점은 최근 5인 이상 집합금지 여파로 손님이 한 명도 없었다. 가게 사장인 윤성애 씨는 “원래 이번주가 1년 중 가장 바쁜 기간인데 손님이 없다보니 직원 절반을 휴가 보냈다”며 “최근 배달주문도 시작해 숨통은 트였다. 하지만 손님이 매장을 찾아주시면 가장 좋은데 요즘 같은 시기엔 손님이 많이 와도 걱정, 안 와도 걱정이라 복잡한 심정이다”고 토로했다.

두 번째로 찾은 공예품 매장 역시 한산했다. 해당 브랜드의 대표인 이기연 씨는 박 장관을 만난 자리에서 “3년 전까지만 해도 매출이 괜찮았는데 외국인 관광객 감소와 교통문제에 코로나19까지 덮쳐 지금은 죽지 못해 사는 실정이다”라며 “삼청동은 문화재가 많은 지역인 만큼 매출 60%가 외국인 관광객에게서 나오는데 주차문제 등 소상공인이 다수인 지역 상권 활성화를 위해 중기부 차원에서도 지원이 필요하다”고 읍소했다.

마지막으로 방문한 카페 사장 노홍승 씨는 최근 하루 손님이 얼마인가를 묻는 박 장관의 말에 “하루에 한 두 분 오시면 다행이라고 생각한다. 가게가 메인 거리가 아닌 위쪽 계단 골목에 있다 보니 방문객이 거의 없다”며 “거리두기 2단계 격상됐을 때 아예 가게를 2주 닫았고, 지금은 낮에만 영업 중인데 최근엔 배달주문도 고려하고 있다”고 털어놨다.

박 장관은 이들 소상공인과의 대화에서 “영업제한·집합금지 업종에 대해 내년 1월 중 지원금 지급을 준비하고 있다”라며 “일단 이를 통해 한 달을 버텨보시고 도저히 버티기 어려운 업종 분들께는 2단계 지원을 계획 중이다”고 말했다.

이어 “액수가 크지는 않지만 그래도 십시일반 고통을 분담하자는 취지로 마련하는 만큼 소상공인 여러분도 힘 내시고, 우리 중기부도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr