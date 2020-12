[포토엘앤피코스메틱, 서울 강서구에 1억원 기탁

5000만원 상당의 마스크팩과 성금 5000만원 기부

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 22일 오전 11시 구청장실에서 엘앤피코스메틱(회장 권오섭)으로부터 1억 원 상당의 성금과 성품을 기탁받았다.

엘앤피코스메틱이 기탁한 5000만 원 상당의 마스크팩과 성금 5000만 원은 서울사회복지공동모금회를 통해 지역 내 저소득 주민에게 전달될 예정이다.

노현송 구청장은 “코로나19로 인한 경기 침체에도 불구하고 올해도 변함없이 지역사회와 더불어 살아가는 따뜻한 동행에 함께해 주셔서 감사드린다”며 “기부해주신 성금과 성품은 도움이 필요한 저소득 주민에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

마스크팩 전문 브랜드 메디힐을 보유한 엘앤피코스메틱은 지역사회와의 상생을 위해 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있다.

대표적인 활동으로 따뜻한 겨울나기 사업 모금 행사 참여, 폭염 취약계층에 선풍기 지원 등이 있다.

지금까지 지역 내 어려운 이웃을 위해 기부한 금액은 총 2억4000여만 원에 달한다. 기부 외에도 저소득층 학생을 위해 (재)강서구장학회에 총 1억7600만 원을 기탁하기도 했다.

