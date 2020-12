[아시아경제 박지환 기자] 삼화페인트 삼화페인트 000390 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 2,600 등락률 -14.94% 거래량 2,718,284 전일가 17,400 2020.12.22 15:30 장마감 관련기사 삼화페인트, 검색 상위 랭킹... 주가 -12.93%삼화페인트, 커뮤니티 활발... 주가 5.28%.삼화페인트, 검색 상위 랭킹... 주가 10.85% close 공업은 22일 보통주 자기주식 5만주를 처분하기로 결정했다고 공시했다.

처분예정금액은 4억4550만원 규모이다.

회사 측은 처분목적에 대해 "주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부"라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr