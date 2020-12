방통위, 세종시청자미디어센터 개관

[아시아경제 구채은 기자] 방송통신위원회가 22일 세종시청자미디어센터를 문 열었다.

시청자미디어센터는 2005년 부산을 시작으로 광주, 강원, 대전, 서울 등에 이어, 열 번째로 세종시에 개관했다. 세종시청자미디어센터는 2,467㎡ 규모로 방송제작 스튜디오, 상영관, 미디어 체험관, 1인 미디어 제작실, 녹음실 등의 방송 제작시설과 캠코더, 드론 등의 방송장비를 갖추고 있다.

방송 시설·장비와 전문 강사진을 활용해 35만 세종시민들에게 다양한 미디어 교육 서비스를 제공한다. 세종시민뿐만 아니라 이용을 희망하는 국민 누구나 무료로 이용 가능하다. 아직 시청자미디어센터가 없는 충남 지역 시민들의 미디어 접근성도 높아질 예정이다.

또한 별도 2시간 과정의 교육을 이수하면 센터에서 보유한 각종 촬영 장비와 방송·라디오 스튜디오, 1인 미디어 제작실과 같은 시설을 무료로 빌릴 수 있다. 센터 개관식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인해 온라인으로 열렸다.

한상혁 방통위원장은 “코로나19로 인해, 디지털 미디어 이용이 크게 늘어나고 있는 상황에서 세종시청자미디어센터 개관을 계기로 세종시민과 충남도민 누구나 미디어를 즐기고 활용할 수 있기를 희망하며, 방송통신위원회도 관심을 갖고 적극 지원하겠다.”라고 밝혔다.

