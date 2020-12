[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 록시땅 화장품 매장에서 연말연시 감사한 마음을 전하기에 좋은 올해 홀리데이 에디션 상품을 선보이고 있다. 홀리데이 에디션 상품은 1년에 단 한번 출시되는 제품으로 핸드크림, 바디로션 등 다양한 홀리데이 한정판 제품을 만나 볼 수 있다.

