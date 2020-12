신한은행, 디지털 소외계층 대상 '신한 나눔PC' 신청 접수

네이버 해피빈과 함께 공모사업으로 디지털 소외계층에 재생PC 365대 나눔 실시

2011년부터 10년간 지속된 자원 재사용을 통한 친환경 사회가치창출 사업 일환

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 자원의 재사용을 통해 환경을 지키고 따뜻한 나눔을 실천하는 '신한 나눔PC' 공모사업을 네이버 해피빈과 함께 시작했다고 22일 밝혔다.

'신한 나눔PC'사업은 내용연수가 지난 PC를 재생 전문 사회적 기업에서 재생 후 보육시설의 아동이나 외부와 단절된 생활을 하고 있는 소외계층에게 무상으로 보급함으로써 디지털 접근환경 격차를 해소하고 온라인 학습권을 보장하기 위해 마련됐다.

공모신청 접수는 개인이 아닌 기관 또는 단체 단위로 NAVER 해피빈 나눔 캠페인 페이지를 통해 가능하다. 내년 1월 8일까지 접수를 받아 1월 20일에 기부 대상단체를 발표할 예정이다.

'신한 나눔PC' 사업은 2011년부터 10년 동안 지속된 친환경 사회가치창출 사업으로 버려지는 자원의 재사용을 통해 환경문제를 해결하고 상대적으로 디지털 환경에서 소외돼 있는 계층에 PC를 무상으로 보급하여 사회적 가치를 높이는 신한은행의 의미 있는 사회공헌 활동이다.

신한은행 관계자는 "코로나19로 인한 언택트 시대에 정보화 사각지대에 있는 소외계층에게 나눔PC로 도움을 줄 수 있어 의미가 있고, 특히 올해는 NAVER 해피빈과 함께 공모사업 방식으로 진행해 PC가 필요한 곳에 더욱 효과적으로 보급될 것으로 기대한다"며 "신한금융그룹의 ESG 전략을 기반으로 한 사회적 가치를 창출해 나가는 신한은행이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

