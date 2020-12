금태섭 "김태년, 정치적 목적으로 백신 위험성 조장하는 것은 해외토픽감"

[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 출마를 선언한 금태섭 전 의원이 모더나, 화이자 백신의 부작용을 언급한 말한 김태년 더불어민주당 원내대표에게 "정치적 목적으로 백신 위험성을 조장하는 것은 해외토픽감"이라며 비판했다.

금 전 의원은 22일 페이스북에서 "여당은 현 상황에 대해 우려하는 국민과 언론, 야당에 책임을 떠넘기고 불신을 조장하는 언행을 당장 멈춰야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 김 원내대표는 공식 회의석상에서 '안전성을 검증하고 접종하는 것이 정부의 원칙'이라며 '백신 접종 후 알레르기 반응과 안면 마비 등 부작용도 보도된다'고 말한 바 있다.

이에 대해 금 전 의원은 "김 원내대표에게 되묻고 싶다. 지금 백신 도입이 늦어지는 것이 안전성 검증 때문인가"라며 "정세균 총리는 화이자나 모더나보다 진도가 늦은 아스트라제네카 백신에 대해서도 '미 FDA승인 관계없이 식약처 허가로 접종이 가능하다'고 말했다"고 지적했다.

그는 "여당 원내대표 말을 믿으면 되나, 총리와 대통령 말을 들으면 되나"며 "게다가 정치적인 목적으로 백신의 위험성을 조장하는 것은 해외토픽감"이라고 비판했다.

