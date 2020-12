日아베, 국회서 '벚꽃스캔들' 관련 허위 발언 118번 확인

33차례 국회 출석 자리서 '거짓말'

'사무소 관여 안해'·'명세서 없다'·'차액 보전 안해' 등 언급

[아시아경제 정현진 기자] 아베 신조 전 일본 총리가 '벚꽃을 보는 모임' 전야제에서 지역 주민들에게 향응을 제공했다는 혐의에 대해 국회에서 100차례 이상 거짓으로 답한 것으로 나타났다.

22일 아사히신문 등에 따르면 일본 중의원 조사국은 제1야당인 입헌민주당 요청으로 지난해 11월부터 지난 3월까지 총 33차례 열린 중·참의원 본회의, 예산위원회 등에서의 아베 전 총리 답변 내용을 분석했다. 그 결과 아베 전 총리가 최근의 검찰 수사로 확인된 것과 다른 내용으로 답변한 경우는 최소 118차례였던 것으로 파악됐다.

유형별로는 이 혐의와 관련해 본인의 사무소가 관여하지 않았다는 취지의 답변을 70번이나 반복했다. 또 호텔 측이 발행한 명세서가 없다는 거짓 답변이 20차례, 차액을 보전해 주지 않았다는 취지로 주장한 것이 28차례로 집계됐다.

하지만 실제 이 사건을 수사 중인 도쿄지검 특수부는 아베 전 총리와 함께 고발된 공설 제1비서와 사무직원을 포함한 아베 사무소 관계자 등 100명 가량을 조사해 명세서가 발행되고 차액도 보전해 준 사실을 밝혀냈다.

이를 두고 일본 국회에서는 여야 간의 신경전이 이어지고 있다. 구로이와 다카히로 입헌민주당 국회대책위원장 대리는 아베 전 총리의 허위 답변에 대해 국회에서 공개적으로 따지겠다는 입장을 전날 밝혔다. 집권 자민당은 아베 전 총리의 설명을 듣는 형식을 놓고 비공개를 주장하는 상황이다.

한편, 요미우리신문은 이날 아베 전 총리가 도쿄지검 특수부 조사를 받았다고 보도했다. 요미우리는 관계자를 인용해 검찰이 아베 전 총리를 조사한 것으로 밝혀졌다면서 비서진이 제대로 보고하지 않아 비용 보전 등의 사실을 몰랐다고 강하게 주장해 불기소될 공산이 크다고 전했다.

또 행사를 주관한 정치단체인 '아베신조후원회' 대표를 맡은 공설 제1비서는 행사에서 거둔 자금 관련 명세를 선거관리위원회에 제대로 신고하지 않은 것에 대해 정치자금규정법 위반(불기재) 혐의로 이번 주 중 약식 기소될 것으로 요미우리는 전망했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr