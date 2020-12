여성벤처協, 기아차와 여성벤처기업 지속성장 지원 위한 업무협약

[아시아경제 김철현 기자] 한국여성벤처협회(회장 박미경)는 기아자동차와 여성벤처기업 및 스타트업 지속 발굴과 성장 지원을 위한 업무협약을 비대면 방식으로 체결했다고 22일 밝혔다.

협회와 기아차는 이번 협약을 통해 향후 6개월 간 여성벤처기업을 위한 다양한 지원 프로그램을 운영해 나갈 계획이다. 먼저 협회 소속 회원사는 기아차가 여성벤처기업만을 위해 별도로 마련한 시승 프로그램과 함께 2%의 공식 할인 혜택을 제공받을 수 있게 되며, 기아차 및 협회와 연계된 매거진 등 홍보 채널을 통해 마케팅 할 수 있는 기회가 주어진다.

또한 혁신적인 아이디어 및 기술로 창업에 도전하는 예비 여성벤처기업을 발굴하기 위해 협회가 2021년 상반기로 계획하고 있는 '여성 창업 및 혁신 아이디어 공모전(가칭)'에 기아차가 공식 후원사로 참여, 업무용 차량 1대를 증정하는 하는 등 프로그램 및 시상 규모를 확대한다는 계획이다.

박미경 회장은 "이번 협약의 기본사항을 충실히 이행하고 나아가 기아차와 여성벤처기업이 보유한 기술 및 비즈니스를 연결하는 상생협력 모델을 기획하는 등 협약의 범위를 확대해 나가겠다"며 "앞으로도 여성벤처 창업과 성장을 지원하기 위한 다양한 협력 네트워크를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

