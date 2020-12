[아시아경제 금보령 기자] 21일 코스닥 시장에 상장한 인공지능(AI) 영상인식 기업 알체라 알체라 347860 | 코스닥 증권정보 현재가 33,800 전일대비 7,800 등락률 +30.00% 거래량 12,276,685 전일가 26,000 2020.12.22 14:39 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 허걱! 전문가들은 이미 이 종목들 매수하고 있었다알체라, 외국인 2000주 순매수… 주가 23.08% close 가 이른바 '따상상'을 기록했다.

22일 오후 2시23분 기준 알체라는 전거래일 대비 30%(7800원) 오른 3만3800원을 나타냈다.

전일 코스닥에 입성한 알체라는 시초가(2만원)의 가격제한폭(30%)까지 오른 2만6000원에 장을 마감하며 '따상'을 달성했다.

따상은 공모가의 두 배 가격으로 시초가를 형성하고 이후 상한가를 친다는 의미를 담고 있다. 알체라의 공모가는 1만원이다.

이날도 상한가를 보이며 알체라는 '따상상'까지 기록하게 됐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr