순천시, 코로나19 확진자 3명 추가 발생…누적 186명

감염경로 불명 일가족 3명 확진

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시는 22일 새벽 일가족 3명이 감염경로가 불분명한 가운데 코로나19 확진판정을 받았다.

이로써 순천시는 누적 186명의 확진자가 발생했으며, 지난달 7일 이후 해외입국자 2명을 포함해 113명이 확진판정을 받았다.

순천 184번 확진자는 지난 19일부터 증상이 나타나 전날 검사를 받고 확진판정을 받았으며 서면 동산교회와 보성 벌교 등을 방문했다.

185번 확진자는 184번 확진자의 배우자로 전날부터 증상이 나타났으며 서면 동산교회 등을 방문했다.

186번 확진자는 184번 확진자의 자녀로 고등학교 학생이다.

마스크를 착용하고 990번, 991번 시내버스를 이용했고, 서면 동산교회 등을 방문했다.

순천시는 서면 동산교회와 해당 고등학교에 이동 선별진료소를 설치해, 동산교회 40여 명, 온라인 수업을 진행한 2학년을 제외한 1·3학년 학생과 교직원 676명의 검사를 실시하고 있다.

184번 확진자의 또 다른 자녀는 음성판정을 받았으나 해당 자녀가 다니는 초등학교에 대해서 전교생 긴급 원격수업으로 전환했다.

순천시는 관외 동선은 해당 지자체에 통보하고, CCTV를 확보하여 접촉자를 분석하고 있으며, 역학조사에 필요한 동선은 시청 홈페이지와 재난안전문자를 통해 공개할 예정이다.

순천시 보건소 관계자는 “전국에서 코로나19 확진자가 연일 1000명에 이르는 매우 위중한 상황이다.”며, “전국 어디에서나 감염될 수 있다는 위기의식을 갖고, 성탄절·연말연시 모임과 여행을 취소하고 종교활동도 비대면으로 실시해 주실 것을 권장드린다.”고 전했다.

