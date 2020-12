미래에셋, "ETF투자, 전기차, 클라우드 등 11대 유망 테마 주목해야"

미래에셋투자와연금센터, ETF 투자 안내서 무료 배포

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋투자와연금센터가 전기차와 클라우드 등 상장지수펀드(ETF) 투자 유망 분야 11개를 꼽고 투자 전략을 제시했다.

미래에셋투자와연금센터는 이 같은 전략이 담긴 ETF 투자전략 총서 'ETF투자, 11대 테마에 주목하라!'를 발간했다고 22일 밝혔다.

총서는 테마형 ETF 투자 안내서로 전기차, 클라우드, 중국 바이오, 중국 소비, 반도체, 인공지능(AI) 및 로봇, 원격의료, 게임, 소셜 미디어, 핀테크(금융+기술), 전자상거래 등 11개 유망 테마를 선정해 분석했다.

가파른 성장세인 테마형 ETF를 통해 전 세계적인 흐름에 맞는 투자를 손쉽게 할 수 있다는 설명이다. ETF 시장분석업체 ETF트렌즈닷컴에 따르면 지난 9월말 기준 미국의 테마형 ETF는 590억달러 규모로 미국 ETF 시장의 1.2 % 수준이다. 올해 3분기에는 전분기 대비 42% 성장했다. 같은 기간 미국 전체 ETF 시장 성장률 7%를 크게 웃돌았다.

총서는 미래에셋투자와연금센터 홈페이지에서 전자책 형태로 무료배포된다. 대표 저자인 김승현 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문 팀장은 "테마형 ETF는 4차 산업혁명의 전개 및 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 비대면(언텍트) 시대의 도래 등 상황을 종합적으로 검토해 장기간 글로벌 경제에 영향을 미칠 수 있는 테마에 투자해야 한다"고 말했다.

