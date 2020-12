삼성, 코로나19 중증환자 전담치료병상 확대

삼성서울병원 20개

강북삼성병원 7개 확보

[아시아경제 이동우 기자] 삼성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 급증에 따라 삼성의료원 산하 상급종합병원의 중증환자 전담치료 병상을 확대 운영하기로 했다.

삼성은 22일 현재 삼성서울병원이 운영 중인 8개의 중증환자 전담치료 병상에 12개를 추가해 총 20개 병상으로 코로나19 중증환자 치료에 최우선 대응할 것이라고 밝혔다.

이는 정부가 최근 상급종합병원 병상수의 1%를 중환자 전담병상으로 지정해야 한다는 행정명령에 따른 것으로 총 병상수가 1985개인 삼성서울병원은 20개의 병상이 필요하다.

삼성서울병원의 총 음압병상은 현재 17개로 3개 병상의 추가 운영을 위한 이동형 음압기 설치 공사를 오는 26일까지 진행할 예정이다. 음압병실은 기압차를 이용해 공기가 병실 안쪽으로만 유입되도록 설계해 호흡기 매개 감염병 환자 치료를 위해 사용된다.

강북삼성병원은 기존 4개의 중환자 전담병상을 7개로 확대 운영키로 했다.

삼성은 삼성서울병원 및 강북삼성병원의 중환자 의료인력 재배치와 효율적인 운용 계획을 세워 입원 일반 중환자 및 응급 치료, 중증환자 수술 등 문제없도록 대응한다는 방침이다.

삼성은 올해 코로나19 확산 여파로 치료시설이 부족할 때마다 자사 연수원 등을 생활치료센터로 제공한 바 있다.

지난 3월 대구·경북 지역에서 코로나19 확진자가 급증했을 때 자가 격리가 필요한 경증환자를 위해 삼성인력개발원 영덕연수원을 제공하고 의료진을 파견했다.

지난 8월에는 코로나19 재확산으로 수도권 지역의 병상 부족 문제를 해소하기 위해 삼성화재 글로벌캠퍼스와 삼성물산 국제경영연구소 등 사내 연수원 두 곳을 생활치료센터로 제공하기도 했다.

삼성서울병원 관계자는 "한정된 의료진과 한정된 병상으로 새롭게 입원하는 코로나19 중증환자를 집중 치료하면서 일반 중환자 치료에도 차질이 없도록 해야 하는 만큼 어려움이 크지만 가용한 모든 역량을 쏟아 난관을 극복할 것"이라고 말했다.

