"소외계층 코로나19·겨울한파 극복 도움 되길"

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업중앙회 인천지역본부는 22일 여의도 중소기업중앙회에서 경인레미콘사업협동조합을 비롯한 인천지역 16개 중소기업협동조합으로부터 모금한 사랑나눔 후원금 4400만원을 중소기업사랑나눔재단에 전달했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김기문 중소기업중앙회장, 오중석 인천중소기업회장, 김치은 인천김치절임류가공사업협동조합 이사장, 장동원 인천뷰티코스메틱사업협동조합 이사장 등이 참석했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따른 사회적 거리두기를 위해 참여 인원을 최소화했다.

오중석 인천중소기업회장은 "코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 소외된 이웃에 대한 온정이 예전 같지는 않지만, 중소기업계는 어려운 상황 속에서도 지속적으로 힘을 합쳐 이웃을 돕고 사랑을 실천할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

