비대면 연말에 '백화점 선물하기' 인기…전년比 340% ↑

샤넬·디올 등 수입 화장품 52.8%

[아시아경제 차민영 기자] 연말을 앞두고 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 46,531 전일가 70,400 2020.12.22 10:31 장중(20분지연) 관련기사 현대百, 네이버와 손잡고 비대면 크리스마스 콘서트"영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다 close 이 ‘더현대닷컴’ 모바일 어플리케이션(앱)에서 운영 중인 ‘선물 서비스’ 주문량이 급증하고 있다. 사회적 거리두기 강화로 오프라인 모임을 비대면 선물로 대신하는 수요가 반영됐다는 분석이다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 46,531 전일가 70,400 2020.12.22 10:31 장중(20분지연) 관련기사 현대百, 네이버와 손잡고 비대면 크리스마스 콘서트"영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다 close 은 이달 1일부터 20일까지 더현대닷컴 선물서비스의 주문 건수가 지난해 같은 기간과 비교해 350% 증가했다고 22일 밝혔다. 이는 더현대닷컴 전체 주문 건수 신장률(32%)보다 10배나 높은 수준이다.

연말 수요가 높은 상품군의 비중이 커졌다. 샤넬·클라란스·디올·록시땅 등 수입화장품의 선물 주문 비중은 52.8%로 지난해(28.9%)보다 두 배 가까이 늘었고, 유아동 상품군 선물 비중도 17.4%로 지난해(11.1%)와 비교해 1.5배 늘었다.

더현대닷컴 선물서비스는 더현대닷컴 모바일 앱에서 구매 시 상대방 주소를 모르더라도 휴대폰 번호를 알거나 카카오톡 친구로 등록돼 있으면 각각 문자(SMS)와 카카오톡 메시지를 통해 선물할 수 있는 서비스다. 전국 15개 전 점포에 입점한 1200여개 브랜드 대상으로 운영 중이다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 46,531 전일가 70,400 2020.12.22 10:31 장중(20분지연) 관련기사 현대百, 네이버와 손잡고 비대면 크리스마스 콘서트"영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다 close 관계자는 “더현대닷컴 선물서비스 주문량 증가에는 올 초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 처음 맞는 연말인 데다 최근 사회적 거리두기로 송년회 등 모임이 줄어들 것으로 예상되면서, 이를 대신해 선물을 통해 마음을 표현하고자 하는 고객들의 심리가 영향을 준 것으로 보고 있다”고 말했다.

한편, 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 300 등락률 +0.43% 거래량 46,531 전일가 70,400 2020.12.22 10:31 장중(20분지연) 관련기사 현대百, 네이버와 손잡고 비대면 크리스마스 콘서트"영앤리치 잡아라" 현대百, 업계 첫 2030 VIP 멤버십 설립현대백화점, 네이버와 손잡고 '온라인 문화센터' 연다 close 은 연말 선물 수요를 잡기 위해 오는 27일까지 더현대닷컴에서 다양한 행사를 진행한다. 행사 기간 ‘연말연시 선물 기획전’을 열고 다이어리·캔들(양초)·식기 등 200여 개 상품을 선보이며, 프랑스 향수 브랜드 ‘아틀리에 코롱’, 이탈리아 코스메틱 브랜드 ‘산타마리아노벨라’ 등 수입 화장품 기획전, 무스너클·파라점퍼스 등 수입 프리미엄 패딩 기획전도 진행할 예정이다. 이와 함께 ‘더머니’ 적립금을 구매 금액별로 최대 10%까지 증정한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr