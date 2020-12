산타복 입은 손태승 회장 "취약계층 아동에 성탄 선물 드립니다"

우리금융, '함께여서 더 좋은 우리, 우리 희망산타' 캠페인 전개

전국 아동복지기관 취약계층 아동 2000명 대상 성탄절 선물로 꿈과 희망의 메시지 전달

[아시아경제 김효진 기자]우리금융그룹은 서울 중구 우리은행 본점에서 손태승 회장이 참석한 가운데 '함께여서 더 좋은 우리, 우리 희망산타' 캠페인 발대식을 가졌다고 22일 밝혔다.

이 캠페인은 매년 연말 우리금융그룹 임직원이 ‘우리 희망산타’가 돼 취약계층 아동에게 성탄절 선물을 전달하며 꿈과 희망의 메시지를 전하는 우리금융그룹의 사회공헌 활동이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산방지를 위한 방역수칙을 준수하고 최소 인원으로 진행된 발대식을 시작으로 우리금융그룹 임직원들은 우리은행 전국 영업본부와 매칭된 약 40여개 아동복지기관에 ‘우리희망 선물상자’를 전달할 예정이다.

코로나19 확산으로 인해 마음껏 크리스마스를 즐기지 못하는 어린이들에게 특별한 크리스마스 선물이 될 ‘우리희망선물상자’는 아동용 학용품과 어린이용 마스크 및 손소독제 등 필수 방역물품으로 구성됐다.

손 회장은 “코로나19로 외부 활동이 어려운 가운데 어린이들이 따뜻하고 건강한 연말을 보냈으면 한다”며, “앞으로도 ESG 경영과 연계한 다양하고 적극적인 사회공헌 활동으로 금융의 사회적 책임을 완수하겠다”고 밝혔다.

