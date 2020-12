[아시아경제 오현길 기자] IBK연금보험은 22일 퇴직연금수수료를 인하한다고 밝혔다.

운용관리수수료와 자산관리수수료를 생명보험 퇴직연금사업자 중 최저 수준까지 내린다.

운용관리수수료와 자산관리수수료를 더해 최저 DB형 0.14%, DC형 0.27%로, 인하폭은 최대 DB형 0.11%포인트, DC형 0.08%포인트다.

특히 중소기업·사회적기업·강소기업의 퇴직연금 도입 부담 완화를 위해 추가적인 수수료 할인 혜택을 확대하는 등 최저 수준의 수수료율을 제공한다.

수수료 인하는 신규 가입고객 뿐 만 아니라 기존 가입 고객에게도 일괄 적용된다.

양춘근 IBK연금보험 대표는 "이번 수수료 인하는 퇴직연금제도 도입을 장려·확대하고 중소기업 근로자 등 서민계층의 안정적인 노후생활을 지원하기 위한 취지"라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr