스마트공장간 네트워크 연결, 공동생산·마케팅 등 협업 지원

중기부, 선도형 디지털 클러스터 지원사업…컨소시엄별 3년간 최대 64억 지원

[아시아경제 김종화 기자]정부가 스마트공장 간 데이터·네트워크를 서로 연결해 공동 자재관리부터 수주·생산, 유통·마케팅에 이르기까지 다양한 협업 비즈니스 모델의 창출과 확산을 지원한다.

중소벤처기업부는 이같은 내용을 핵심으로 한 '선도형 디지털 클러스터' 지원사업을 공고하고, 23일부터 내년 2월 1일까지 선도기업과 전후방 가치사슬이 밀접한 협업기업 등 희망 사업자를 신청 받는다고 밝혔다.

중기부는 중소기업의 제조혁신을 위한 핵심 국정과제로 2022년까지 3만개의 스마트공장 보급을 추진 중이다. 올해까지 약 2만개를 보급해 중소기업의 스마트제조 저변 확대에 기여하고 있으며, 도입기업의 경우 생산성 30% 향상, 원가 15% 절감 등 가시적인 성과를 보여주고 있다.

디지털 클러스터는 지금까지 개별공장 중심의 스마트화 지원을 넘어 스마트공장 간 데이터와 네트워크 기반의 상호 연결을 기본으로 한다.

이를 통해 고기능 부품을 모듈형태로 공동 수주 후 가치사슬 기업들과 공동·분담 생산의 일괄 수주체계를 구축하고, 협업기업 간 제조·납품·재고 등의 정보를 공유 및 통합 관리해 시장 수요에 유기적인 생산 대응체제 구축할 수 있게 된다. 또 유통·마케팅 업체가 확보한 판로를 공동 활용해 제조기업의 신시장 개척 및 생산 확대 등 협업사업도 추진할 수 있다.

사업에 참여하기 위해서는 혁신 선도기업을 비롯한 협업 중소·중견기업 등 15개사 이상의 제조기업과 체계적인 전략 수립을 지원할 기획기관이 함께 컨소시엄을 구성해 신청해야 한다. 컨소시엄은 전후방 가치사슬 중심으로 유연하고 최적화된 협업체가 구성될 수 있도록 공정 중심의 제조기업 뿐만 아니라 설계·판매·AS 등 제조 전반에 걸친 연계 기업의 참여가 가능하다.

중기부는 산업·경제적 파급효과, 상생협력과 혁신성 등을 중심으로 총 3개 컨소시엄을 선정해 총 3년간 최대 64억원을 각각 투입해 협업 비즈니스 모델(BM) 사업화를 지원할 계획이다.

1차년도는 체계적인 정보화전략계획(ISP) 수립을 지원하고, 2·3차년도는 온라인 기반의 ▲통합관리솔루션 ▲플랫폼 ▲기업 간 연계 활용이 가능한 스마트디바이스, 네트워크 등 컨소시엄의 특성을 반영한 종합적인 지원이 이뤄진다.

또 클러스터 개별 참여기업들은 데이터 기반의 공정혁신을 위해 스마트화 목표수준에 따라 ▲7000만원, ▲2억원, ▲4억원의 스마트공장 구축 지원금도 추가적으로 지원 받을 수 있다.

김일호 중기부 스마트제조혁신기획단장은 "글로벌 경쟁력을 높이기 위해서는 기업 간 연계성을 강화하고 상생협력을 기반으로 한 제조 시너지 창출이 중요한 때"라면서 "이번 사업은 디지털 제조혁신을 개별공장 중심에서 생태계 측면으로 확장해 스마트공장 보급의 질적 고도화를 더욱 확산시킬 것"이라고 말했다.

지원사업의 구체적인 내용은 중기부 누리집이나 사업 전담기관인 중소기업기술정보진흥원의 스마트공장사업관리시스템의 사업공고문을 통해 확인이 가능하며, 접수는 스마트공장사업관리시스템을 통해 접수가 가능하다.

