상주시 봉사단체의 특별한 '짜장 배달' … 연말까지 저소득층 가정 찾아

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시는 봉사단체인 나누우리(회장 김영민)가 21일부터 연말까지 외서면 관내 소외계층 200가구에 짜장을 제공하는 봉사활동을 펼쳐 큰 호응을 얻고 있다고 22일 전했다.

이들 봉사단원들은 방역수칙을 준수해 3명씩 3개조로 편성해 점심식사 전 소외계층 가구를 방문, 조리된 짜장을 제공하고 안부를 확인한다.

나누우리는 10명의 회원들과 3년전 봉사활동을 목적으로 구성돼 있다. 성당, 요양시설, 복지단체 등 여러 곳에서 짜장 봉사활동을 펼쳐 왔으나 이번 코로나19 확산으로 기관 방문이 어려워져 후원 방법을 고민하다 포장 전달 방식으로 추진하게 됐다.

김영민 나누우리회장은 "평소 어려운 이웃과 함께하는 방법이 무엇일까 고민하다 따뜻한 짜장 한 그릇이라도 대접하고 싶은 마음에 시작하게 되었고 맛있게 드시는 모습에 힘이 난다"고 했다.

주선동 외서면장은 "어려운 여건 속에서도 봉사활동을 펼치는 나우누리 회원들께 깊은 감사를 드리며, 따뜻한 외서면 만들기에 최선을 다하겠다"고 전했다.

