주호영 “중대재해법, 반대 안 해…임시국회내 성과 있도록 임할 것”

“與, 빠른 시간 안에 입법 논의 참여해달라”

“文대통령, 백신 어떻게 확보할지 밝혀야”

“'택시기사 폭행‘ 이용구 차관 경질해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 22일 중대재해기업처벌법(중대재해법)에 대해 “더불어민주당은 마치 우리가 반대하는 듯한 표현을 하는데, 전혀 그렇지 않다”며 “내년 1월 8일까지 임시국회 회기 내에 입법 성과가 있도록 적극적으로 임하겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “저와 김종인 비상대책위원장은 산업현장의 중대재해를 줄이기 위한 법 정비를 하겠다고 말했다”며 “하지만 그 법률이 과잉입법이 돼서 여러 부작용 일으키는 점은 제거돼야 한다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “지금 피해자 유족들이 입법 촉구하면서 추운 겨울에 단식 농성하고 있다”며 “빠른 시간 안에 해당 상임위에서 법안소위가 열려서 헌법 체계에 맞게, 적합성에 맞게 입법을 할 수 있도록 논의 테이블에 민주당이 참여해줄 것을 요청한다”고 강조했다.

주 원내대표는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련해 “지금 국민들이 가장 관심 가지는 것은 백신 언제 공급될지”라며 “문재인 대통령이 백신을 어떻게 확보하겠다는 것을 소상히 밝혀야 된다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이용구 법무부 차관이 취임 전 택시 기사를 폭행하고도 처벌을 받지 않은 사건에 대해 “문 대통령은 이 차관의 사표를 신속하게 받아서 경질해주길 바란다”며 “권력을 가진 이 정권 실세들이 일반 국민을 어떻게 대하는지 인식이 드러난 사건이다. 아무 잘못 없는 택시기사 멱살을 잡고 폭행한다는 것은 일반 국민을 개돼지로 보고, 특권계급 의식이 전제에 깔려 있는 것”이라고 지적했다.

