하나카드, 모빌리티 인슈어테크 스타트업 스몰티켓과 업무 협약

배달 플랫폼 종사자 보험 가입 지원 및 공동 마케팅 추진

[아시아경제 오현길 기자] 하나카드는 배달 플랫폼 종사자의 금융·보험 혜택 지원을 위해 인슈어테크 스타트업 스몰티켓과 전략적 업무 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

스몰티켓은 2019년 시간제 이륜차 보험을 국내 최초로 출시, 모빌리티 분야의 새로운 위험 영역을 혁신적으로 보장하고 있다는 평가를 받고 있다.

양사는 배달 플랫폼 종사자의 위험을 보장하고 이들의 편익을 도모하고자 각 사가 보유한 역량과 경험을 공유하고 활용할 예정이다. 스몰티켓은 하나멤버스 애플리케이션의 '라이더세상'에서 배달 플랫폼 종사자에게 보험 가입 지원을 비롯해 다양한 서비스를 제공할 계획이며, 하나카드와 상호 협력 관계를 구축하고 공동 프로모션을 진행할 예정이다.

하나카드는 하나멤버스 앱에 라이더 세상이라는 서비스를 제공중이다. 라이더 세상에는 배달 플랫폼 종사자를 위한 다양하고 유익한 정보가 담겨 있으며, 매월 9990원 납부 시 1만5000원의 주유할인 혜택, 휴대폰 수리비용 보상 등을 제공하는 정기결제 서비스도 갖추고 있어 배달 대행업의 특성상 주유와 휴대폰 파손이 잦은 배달 플랫폼 종사자들에게 안성맞춤 혜택이다.

정성민 하나카드 디지털사업본부장은 "스몰티켓과 업무 협약을 통하여 배달 플랫폼 종사자를 위한 서비스가 한층 더 강화됐다"며 "배달 플랫폼 성공사례를 바탕으로 향후 긱 이코노미(Gig Economy) 시장으로도 업무영역을 확대하여 금융소외계층의 금융 생활에 실질적인 도움을 제공할 계획"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr